Чиновник пострадал при атаке украинского беспилотника на российский регион

Гладков: при атаке БПЛА на Грайворон пострадал сотрудник администрации города

При атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Грайворон в Белгородской области пострадал чиновник. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа», — пояснил глава области.

Гладков отметил, что по предварительной информации, чиновник получил контузию. На данный момент его доставляют в Грайворонскую центральную районную больницу.

В ночь с 5 на 6 июня беспилотник атаковал нефтезавод в Белгородской области. Из-за удара дрона-камикадзе НПЗ загорелся в Старооскольском городском округе. В результате взрыва произошло возгорание на одном из резервуаров, его оперативно потушили четыре пожарных расчета, уточнял губернатор Вячеслав Гладков.