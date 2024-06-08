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16:53, 8 июня 2024Мир

Войска США начали покидать Нигер

Нигер покинули 269 военнослужащих и 946 тонн снаряжения армии США

Фото: Sam Mednick / AP

Армия США начала вывод своих войск из Нигера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью полковника Мамане Сани Киау телеканалу Afrique Média.

Киау, который является начальником штаба сухопутных войск Нигера, заявил, что «США начали официально выводить войска из нашей страны». На данный момент, по его словам, территорию африканского государства уже покинули 269 военнослужащих и 946 тонн снаряжения.

Представители Министерств обороны Нигера и США договорились о выводе американских войск с территории страны в середине мая. Тем не менее стороны заявили, что собираются продолжить сотрудничество в представляющих общий интерес областях.

Ранее сообщалось, что полный вывод американских войск из Нигера должен состояться не позже 15 сентября. При этом источник издания The Washington Post заявил, что США надеялись договориться о сохранения своего контингента в стране для противодействия террористам.

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      Никита Савин
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