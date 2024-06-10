17-летняя российская теннисистка поднялась на 15 мест в рейтинге WTA

17-летняя российская теннисистка Андреева поднялась на 15 мест в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась на 15 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

17-летняя спортсменка переместилась с 38-го на 25-е место. Лучшей из россиянок в рейтинге остается Дарья Касаткина, которая потеряла одну строчку и находится на 14-м месте. Рядом с ней расположились соотечественницы Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, которые занимают 15-е и 16-е места соответственно.

На завершившемся «Ролан Гаррос» Мирра Андреева прошла дальше всех участников турнира из России. Она вылетела на стадии полуфинала.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев анонсировал появление Андреевой в топ-4 российских теннисисток. Он отметил, что это позволит ей сыграть на Олимпиаде в Париже.