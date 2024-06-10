Медведев обратился к Макрону и Шольцу по итогам выборов в Европарламент

Медведев объяснил провал Шольца и Макрона на выборах в ЕП их поддержкой Украины

Результаты выборов в Европарламент, которые показали убедительную победу оппозиционных действующему руководству Франции и Германии сил, отражают неумелую политику президентов этих стран. Об этом, комментируя итоги, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Подождите и посмотрите, что будет дальше. Пора подавать в отставку. На свалку истории», — обратился российский политик к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Итоги выборов, по мнению Медведева, показывают неумелую экономическую и миграционную политику Франции и Германии. Эти же страны поддерживают Украину за счет своих же граждан, подчеркнул зампред Совбеза.

Об итогах выборов высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий назвал результаты прогнозируемыми и поделился мнением, что лидерам Франции и Германии надо самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, указала на «опасный вирус нелегитимности» среди европейских лидеров на фоне предварительных результатов выборов в Европарламент.