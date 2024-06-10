Напавшего на главу «Цифровых платформ» взяли под стражу

Суд арестовал рокера за нападение на главу «Цифровых платформ» Щельцина

Измайловский суд Москвы арестовал лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, напавшего на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга, который не выжил от полученных им ножевых ранений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый отправлен в СИЗО до 8 августа по ходатайству следственных органов.

По версии следствия, рокер нанес ножом незнакомым ему мужчинам девять ранений. Щельцин заявил, что случившееся было нападением, а не дракой. Он отметил, что набросившийся на него и его друга Медведкин был агрессивен, а его спутница выступила зачинщицей конфликта.

Нападение на Щельцина и его друга Ивана Познякова произошло 9 июня. Медведкин утверждает, молодые люди якобы начали оскорблять его 33-летнюю возлюбленную и он не смог этого стерпеть.