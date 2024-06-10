Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:54, 10 июня 2024Силовые структуры

Напавшего на главу «Цифровых платформ» взяли под стражу

Суд арестовал рокера за нападение на главу «Цифровых платформ» Щельцина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Измайловский суд Москвы арестовал лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, напавшего на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга, который не выжил от полученных им ножевых ранений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый отправлен в СИЗО до 8 августа по ходатайству следственных органов.

По версии следствия, рокер нанес ножом незнакомым ему мужчинам девять ранений. Щельцин заявил, что случившееся было нападением, а не дракой. Он отметил, что набросившийся на него и его друга Медведкин был агрессивен, а его спутница выступила зачинщицей конфликта.

Нападение на Щельцина и его друга Ивана Познякова произошло 9 июня. Медведкин утверждает, молодые люди якобы начали оскорблять его 33-летнюю возлюбленную и он не смог этого стерпеть.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Армии США подтвердили, что ВСУ сбивали российские самолеты американским оружием. Это могли быть Ил-76, Су-34 и Су-35

      Россиянин получил разрешение на реставрацию дома XIX века и снес его

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили необычный предмет в небе

      Россиянин выиграл 30 миллионов в лотерею и улетел на излюбленный курорт богачей

      Яна Троянова назвала Россию причиной своего алкоголизма

      Арендаторы квартир назвали свои главные страхи

      На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

      Российский регион подвергся массовому обстрелу и атакам БПЛА

      Напавшего на главу «Цифровых платформ» взяли под стражу

      Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше