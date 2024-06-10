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11:06, 10 июня 2024Мир

«Он засиял, как рождественская елка». Американский сенатор рассказал о предложении Зеленскому

Сенатор Грэм рассказал о предложении, от которого засиял Зеленский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вашингтону необходимо конфисковать замороженные российские активы, а также признать Москву спонсором терроризма. С соответствующим предложением выступил американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

По его словам, в Европе хранятся российские активы на 300 миллиардов долларов, которые следует передать Украине. Кроме того, деньги Москвы есть и в США, которые следует конфисковать.

Мы должны сделать Россию государством — спонсором терроризма в соответствии с законодательством США. Когда я предложил это президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, он засиял, как рождественская елка

Линдси Грэмсенатор

При этом сенатор признал, что подобное предложение могут не поддержать в Белом доме. Тем не менее Грэм указал на необходимость продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами: необходимо передать Киеву истребители F-16, позволить украинским войскам управлять самолетами и дальнобойной артиллерией для поражения целей на территории России.

«Нужно преследовать активы [президента России Владимира] Путина, где бы они ни находились, по всему миру. Нужно перейти в наступление. Я думаю, этим летом Украина вернет себе военный импульс», — подчеркнул Грэм.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Госдеп признал, что Россия не является спонсором терроризма

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия не является страной — спонсором терроризма, поэтому Вашингтон не может внести ее в соответствующий список.

«Агрессия — это не терроризм, это две разные вещи», — высказался глава Госдепа в ответ на вопрос, почему США не включили Россию в соответствующий список.

Блинкен отметил, что признание России страной, спонсирующей терроризм, могло бы помешать усилиям, направленным на обеспечение оплаты Москвой ущерба Украине, «включая использование ее суверенных активов». «Последние могут оказаться заблокированными в ходе судебного разбирательства, если есть признание страной — спонсором терроризма», — сказал он.

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28 мая 2024

В Москве назвали идиотической инициативу о признании России спонсором терроризма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мерой «идиотического характера» инициативы о признании страны спонсором терроризма.

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, ничего не оставляем без ответа, и они [США] должны это понимать», — пообещала дипломат.

Захарова подчеркнула, что чем больше Вашингтон зарождает данный вопрос в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США, напомнив об американских поставках оружия Афганистану и Сирии. По ее словам, есть множество свидетельств попадания оружия Штатов в руки террористических организаций.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Принятая Конгрессом США инициатива позволит изъять и использовать финансовые активы, которые имеют связь с Россией, для оказания дополнительной помощи Украине. Речь идет о двух миллионах долларов, часть из них является собственностью российских энергетических компаний.

Зеленский обратился к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию страной — спонсором терроризма 15 апреля. Согласно данным американской газеты The Washington Post, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но пообещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.

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