«Ростех» передал Минобороны партию Як-130

Минобороны России передана партия учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».
Машины произведены Иркутским авиационным заводом Объединенной авиастроительной корпорации. Самолеты оснащены современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, отличаются хорошей маневренностью и имеют возможность применения ракет типов «воздух-воздух» и «воздух-земля».
Ранее госкорпорация сообщила, что Объединенная двигателестроительная корпорация завершила разработку цифрового двойника двигателя АИ-222-25, который устанавливают на учебно-тренировочные самолеты Як-130.
В январе в компании «Яковлев» сообщили, что рассматривают два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолете Як-152.