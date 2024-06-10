«Ростех» передал Минобороны партию Як-130

«Ростех»: Минобороны России передана партия самолетов Як-130

Минобороны России передана партия учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Машины произведены Иркутским авиационным заводом Объединенной авиастроительной корпорации. Самолеты оснащены современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, отличаются хорошей маневренностью и имеют возможность применения ракет типов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Ранее госкорпорация сообщила, что Объединенная двигателестроительная корпорация завершила разработку цифрового двойника двигателя АИ-222-25, который устанавливают на учебно-тренировочные самолеты Як-130.

В январе в компании «Яковлев» сообщили, что рассматривают два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолете Як-152.