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14:42, 10 июня 2024Наука и техника

«Ростех» передал Минобороны партию Як-130

«Ростех»: Минобороны России передана партия самолетов Як-130

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Минобороны России передана партия учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Машины произведены Иркутским авиационным заводом Объединенной авиастроительной корпорации. Самолеты оснащены современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, отличаются хорошей маневренностью и имеют возможность применения ракет типов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Ранее госкорпорация сообщила, что Объединенная двигателестроительная корпорация завершила разработку цифрового двойника двигателя АИ-222-25, который устанавливают на учебно-тренировочные самолеты Як-130.

В январе в компании «Яковлев» сообщили, что рассматривают два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолете Як-152.

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      Иван Потапов
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