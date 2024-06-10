В России назвали цели визита Путина в Северную Корею и Вьетнам

Сенатор Карасин назвал главной целью визита Путина в КНДР укрепление отношений

Поездки президента России Владимира Путина в страны Азии, которые являются нашими соседями, преследуют одну цель — укрепление отношений и насыщение их конкретикой, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Цели визита российского лидера в Северную Корею и Вьетнам он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«В противовес различного рода санкционным и прочим затеям Запада мы активно развиваем со своими соседями отношения, которые призваны, во-первых, укрепить экономику, гуманитарные контакты и вообще взаимное понимание на международной арене. Этому посвящены визиты нашего президента», — поделился сенатор.

Ранее политолог Сергей Марков связал готовящийся визит Путина с северокорейскими снарядами и добровольцами, которые могли бы отправится на фронт.

В МИД России сообщили о том, что подготовка к поездке президента в КНДР и Вьетнам находится в активной фазе.

24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, и поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств.

