Врач перечислила правила чистки языка

Гигиенист Инна Гришина рекомендовала чистить язык дважды в день

Язык необходимо чистить дважды в день, используя для этого специальный скребок, заверила врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина. В комментарии «Ленте.ру» эксперт перечислила простые правила ухода за языком.

Врач отметила, что даже те люди, кто тщательно следит за здоровьем зубов, забывают о гигиене языка. По ее словам, эта процедура является неотъемлемой частью правильной гигиены. Во время чистки языка удаляется бактериальный налет, улучшаются вкусовые ощущения, производится профилактика кариеса и гингивита, а также улучшается пищеварение.

«Процесс пищеварения начинается во рту, и чистый язык способствует лучшему разложению пищи на составляющие», — объяснила гигиенист. Она добавила, что чистить язык нужно ежедневно. Для этого нужно использовать специальный скребок, с помощью которого следует производить осторожные движения, чтобы не повредить чувствительную ткань.

В идеале язык следует чистить утром и вечером. Также нужно не забывать очищать сам скребок — тщательно промывать его Инна Гришина врач-гигиенист

Врач также призвала не использовать для чистки непредназначенные для этого предметы, например, металлические ложки или зубочистки.

Ранее стоматолог-гигиенист Дамир Усманов раскритиковал популярное средство для отбеливания зубов. Он призвал с осторожностью использовать специальные полоски.

