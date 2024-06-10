Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:36, 10 июня 2024Забота о себе

Врач перечислила правила чистки языка

Гигиенист Инна Гришина рекомендовала чистить язык дважды в день

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Язык необходимо чистить дважды в день, используя для этого специальный скребок, заверила врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина. В комментарии «Ленте.ру» эксперт перечислила простые правила ухода за языком.

Врач отметила, что даже те люди, кто тщательно следит за здоровьем зубов, забывают о гигиене языка. По ее словам, эта процедура является неотъемлемой частью правильной гигиены. Во время чистки языка удаляется бактериальный налет, улучшаются вкусовые ощущения, производится профилактика кариеса и гингивита, а также улучшается пищеварение.

«Процесс пищеварения начинается во рту, и чистый язык способствует лучшему разложению пищи на составляющие», — объяснила гигиенист. Она добавила, что чистить язык нужно ежедневно. Для этого нужно использовать специальный скребок, с помощью которого следует производить осторожные движения, чтобы не повредить чувствительную ткань.

В идеале язык следует чистить утром и вечером. Также нужно не забывать очищать сам скребок — тщательно промывать его

Инна Гришинаврач-гигиенист

Врач также призвала не использовать для чистки непредназначенные для этого предметы, например, металлические ложки или зубочистки.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

Ранее стоматолог-гигиенист Дамир Усманов раскритиковал популярное средство для отбеливания зубов. Он призвал с осторожностью использовать специальные полоски.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. Вместе с ним осудили 17 подельников

      Военный рассказал о «взятых на понт» бывших заключенных во время атак ВСУ

      Лавров предсказал путь к новому мироустройству длиной в целую эпоху

      Экс-депутат Рады осужден за призывы к изменению границ Украины

      ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

      Российскую «Мальву» назвали идеальной кочующей САУ

      Автомобили стали доступнее для россиян

      Технику российской авиакомпании оторвало палец в Шереметьево

      Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки

      В Германии назвали условие для успеха саммита по Украине в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше