Звезда «Льда» снялась в купальнике в откровенной позе

30-летняя российская актриса Аглая Тарасова снялась в купальнике у бассейна

Российская актриса Аглая Тарасова снялась в купальнике у бассейна в откровенной позе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 399 тысяч подписчиков.

30-летняя звезда фильма «Лед» позировала перед камерой в раздельном плавательном костюме, состоящем из топа на широких бретелях и плавок с высокой посадкой. При этом она широко раздвинула ноги, держа в руке сигарету.

Кроме того, артистка распустила волосы, выбрала в качестве аксессуаров браслет на ногу и продемонстрировала татуировку в области ключицы.

В марте Аглая Тарасова снялась в откровенном образе. Звезда опубликовала серию снимков, на одном из которых она предстала сидя на кровати в черном боди из сетки, расшитом цветными нитями.