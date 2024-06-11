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13:55, 11 июня 2024Экономика

Европейская страна вложит миллионы евро в украинскую экономику

Глава МИД Таяни: Италия вложит 140 миллионов евро в экономику Украины
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Власти Италии намерены продолжать инвестировать денежные средства в украинскую экономику для ее полного восстановления. Новый пакет финансовой помощи составит 140 миллионов евро, заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил он, вышеуказанная сумма будет направлена на различные цели. Речь идет в том числе о восстановлении уничтоженной и поврежденной инфраструктуры на Украине, финансировании добычи полезных ископаемых, а также сельскохозяйственного и гуманитарного секторов республики.

На этом фоне он добавил, что поддержка Украины со стороны Италии не ограничивается исключительно предоставлением военной помощи. Она распространяется в том числе на ряд ключевых отраслей экономики. «Мы готовы инвестировать в Украину и предоставлять не только военную помощь», — резюмировал Таяни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему времени в его стране уничтожено в общей сложности 80 процентов всей тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. Он добавил, что за последнее время в стране разрушению подверглись девять гигаватт энергетических мощностей. До этого аналитики Киевской школы экономики оценили ущерб украинской энергоинфраструктуре более чем в 56 миллиардов долларов.

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      Анатолий Акулов
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