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12:48, 11 июня 2024Мир

В России назвали выгодное отличие БРИКС от других международных организаций

Сенатор Джабаров заявил о выгодном отличии формата БРИКС от других организаций

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Популярность БРИКС говорит о том, что формат этого объединения выгодно отличается от формата других международных организаций. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Сейчас набирается порядка 30-40 [кандидатов на вступление в БРИКС], кто-то говорит о 60 странах. БРИКС стал популярным. Это говорит о том, что формат БРИКС выгодно отличается от формата других международных организаций. Страны-участницы занимаются в основном экономикой, мало политики в рамках БРИКС, и самое главное — там нет довлеющего влияния США, и это многих привлекает. Там, где нет американцев, есть возможность выражать свое мнение, высказывать свою точку зрения», — поделился сенатор.

По мере расширения организации также сильно будет возрастать и ее авторитет, считает политик. «И я не исключаю, что в будущем БРИКС может стать серьезным конкурентом, в хорошем смысле этого слова, Организации Объединенных Наций, которая, к сожалению, находится сейчас под полным контролем США», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее стало известно о желании Венесуэлы вступить в БРИКС в этом году. Об этом глава МИД республики Иван Хиль Пинто заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал о том, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС, и этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в Нижнем Новгороде.

Совет министров иностранных дел (СМИД) проходит в этом году с 10 по 11 июня в рамках председательства России в объединении. Посол по особым поручениям МИД России Павел Князев заявил, что СМИД БРИКС подготовит совместное заявление по итогам встречи.

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      Варвара Кошечкина
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