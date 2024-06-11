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15:08, 11 июня 2024Мир

Лавров заявил об отсутствии союза по ядерным арсеналам с КНДР и Китаем

Лавров: Россия не объединена в союз по ядерным арсеналам с КНДР и Китаем

Фото: РИА Новости

Россия не объединялась в союз по ядерным арсеналам с КНДР и Китаем. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде, трансляция которого доступна на YouTube.

Глава МИД отметил, что Россию, КНР и Северную Корею «объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики Соединенных Штатов и их союзников».

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США согласны с Россией по вопросу ядерного оружия, в частности, в сфере сохранения ограничений на его развернутое положение.

По словам Вадди, президент США Джо Байден подписал указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия с учетом «роста и разнообразия» ядерного арсенала Пекина, а также необходимости «сдерживания Китая, России и Северной Кореи одновременно».

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      Лина Пивоварова
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