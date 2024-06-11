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22:04, 11 июня 2024Экономика

В Москве автомобиль провалился под землю

В Москве в районе Русаковской эстакады автомобиль провалился под асфальт

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве вблизи Третьего транспортного кольца автомобиль провалился под землю. Кадрами с места происшествия делится Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в районе Русаковской эстакады. В результате обвала грунта заднее колесо машины повисло в воздухе.

В январе аналогичная ситуация произошла на улице Международной Таганского района столицы. Кусок дорожного полотна ушел под землю возле пешеходного перехода.

Тогда же под землей оказался автомобиль одной из жительниц города Азов Ростовской области. Машина с водителем внутри практически полностью упала в водопроводный колодец — ее пришлось извлекать через багажник. В обоих случаях обрушение асфальтового покрытия связали с пролегающими под ним трубами водопровода и канализации.

В дагестанском Каспийске под землю ушел большегруз. «Текстуры не загрузились», — иронично прокомментировал ситуацию очевидец. У одной из новостроек Омска дорога обвалилась на три метра в глубину. Трещины и разломы, появившиеся на полотне за месяц до этого, застройщик оправдал обильными осадками.

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