Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:15, 11 января 2024Среда обитания

В центре Москвы асфальт ушел под землю

В Москве на улице Международной асфальт ушел под землю
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В центре Москвы провалился асфальт. Внимание на случившееся обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на улице Международной Таганского района столицы. Кусок дорожного полотна ушел под землю возле пешеходного перехода, расположенного у жилого дома №18/30. Большая дыра в асфальте привлекла внимание местных жителей, которые сообщили о ней коммунальным службам. Коммунальщики огородили место происшествия лентой, в связи с чем проезд транспорта по части улицы стал временно невозможен.

Журналистам издания «Москва онлайн» в Центре организации дорожного движения рассказали, что случившееся «связано с "Мосводоканалом"» и что его сотрудники займутся устранением последствий инцидента.

Ранее в Азове Ростовской области машина, в которой в тот момент находился водитель, провалилась под асфальт посреди проезжей части.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

      Венгрия сочла данные о передаче России ракет КНДР бездоказательными

      В Белом доме оправдали визит американской делегации на Тайвань

      Двух редких котов задержали при вылете из России

      Верховный суд России вновь не исключил мак из списка наркотических веществ

      Раскрыты подробности о беспилотном автомобиле Apple

      Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки

      Россиянам назвали самые частые причины автомобильных аварий зимой

      Владельцы судов пошли на хитрость во избежание нападений в Красном море

      В окружении Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости