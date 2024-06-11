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15:39, 11 июня 2024Экономика

Шансы Саудовской Аравии нарастить добычу нефти оценили

Энергетик Фролов: Саудовская Аравия будет постепенно наращивать добычу нефти

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Хотя Саудовская Аравия будет постепенно наращивать объемы добываемой нефти, они все равно будут ниже согласованного в рамках ОПЕК+ уровня квот. Об этом изданию «Абзац» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Так он прокомментировал заявление саудовского министра энергетики Абделя Азиза бен Салмана, который сказал, что его страна рассчитывает серьезно увеличить нефтедобычу с 2026 по 2027 годы, а затем снизить ее до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Как пояснил Фролов, Саудовская Аравия заявляет о готовности нарастить добычу, так как ожидается рост потребления нефти. Иными словами, теоретически, королевство может больше производить. Эксперт подчеркнул, что запланированные объемы добычи согласованы со странами ОПЕК+. Эр-Рияд начнет планомерно их наращивать, но они все равно окажутся ниже согласованного уровня квот.

Последние несколько недель стоимость нефти падала на фоне опасений, что многолетнее соглашение ОПЕК+ по сокращению ее добычи к концу года перестанет работать как прежде. Отдельные страны начнут увеличивать добычу, что обернется ростом предложения.

Между тем, как выяснили аналитики ОПЕК, по итогам мая 2024 года объемы среднесуточной добычи нефти в РФ упали на 119 тысяч и снизились до отметки в 9,182 миллиона баррелей.

По мнению российского вице-премьера Александра Новака, в 2024 году цена нефти в мире будет колебаться в пределах от 80 до 85 долларов за баррель.

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