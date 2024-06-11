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20:16, 11 июня 2024Спорт

Названа возможная дата выезда Сафонова из России

Сафонов сможет уехать из России через три дня после оплаты долгов по алиментам

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о возможной дате выезда вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова из России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В большинстве случаев снятие запрета на выезд происходит в течение одного-трех рабочих дней после оплаты задолженности и предоставления доказательств приставу. Пристав выносит постановление и направляет его для исполнения в органы пограничной службы», — сказал Бушманов.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Сам футболист назвал информацию о запрете на выезд слухами.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу во французский ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

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      Илья Костин
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