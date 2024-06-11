Названа возможная дата выезда Сафонова из России

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о возможной дате выезда вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова из России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«В большинстве случаев снятие запрета на выезд происходит в течение одного-трех рабочих дней после оплаты задолженности и предоставления доказательств приставу. Пристав выносит постановление и направляет его для исполнения в органы пограничной службы», — сказал Бушманов.
7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Сам футболист назвал информацию о запрете на выезд слухами.
25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу во французский ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.