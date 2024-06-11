В Малави нашли обломки самолета вице-президента

В Малави обнаружены обломки рухнувшего самолета вице-президента Чилимы

В Малави нашли обломки самолета, на котором летел вице-президент Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

«Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, в котором находился Чилима», — заявил источник агентства.

Ранее президент Малави Лазарус Чаквера поручил всем экстренным службам немедленно начать спасательную операцию по поиску упавшего самолета, на борту которого находился вице-президент страны.

10 июня самолет, на борту которого находился Чилима и еще девять человек, пропал с радаров после того, как вылетел из столицы африканской страны Лилонгве. Президент Малави подтвердил, что вице-президент не выжил в результате крушения самолета.