Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 11 июня 2024Мир

В Малави нашли обломки самолета вице-президента

В Малави обнаружены обломки рухнувшего самолета вице-президента Чилимы

Фото: Eldson Chagara / Reuters

В Малави нашли обломки самолета, на котором летел вице-президент Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

«Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, в котором находился Чилима», — заявил источник агентства.

Ранее президент Малави Лазарус Чаквера поручил всем экстренным службам немедленно начать спасательную операцию по поиску упавшего самолета, на борту которого находился вице-президент страны.

10 июня самолет, на борту которого находился Чилима и еще девять человек, пропал с радаров после того, как вылетел из столицы африканской страны Лилонгве. Президент Малави подтвердил, что вице-президент не выжил в результате крушения самолета.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей. В их особняках нашли золотой пистолет и люксовые часы

      Пятиклассник из Подмосковья ударил ножом школьника за замечания о длине волос

      Американский баскетболист оказался в руднике и подписал контракт с ЦСКА

      Алиев поздравил Путина с Днем России

      Индия нарастила закупки российской нефти

      В новом продвижении армии России увидели угрозу окружения для солдат ВСУ

      Женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника

      Россияне охладели к новым легковушкам

      Валя Карнавал показала лицо без макияжа

      Популярный российский блогер раскрыл свои многомиллионные заработки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше