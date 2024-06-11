Высадивший бойцов СВО после слов о «Крокусе» таксист-мигрант сбежал из России

Высадивший бойцов СВО таксист-мигрант из Киргизии срочно выехал на родину

Таксист Аипбек Латипов, который высадил участников специальной военной операции (СВО), сбежал из России. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на адвоката мигранта Эрланбека Токтосунова.

По словам адвоката таксиста, причиной срочного отъезда Латипова стала болезнь отца. «И так как он проходит по уголовному делу как свидетель, он (...) имеет право покидать Россию», — сказал юрист, добавив, что о возвращении доверителя ему ничего не известно.

3 июня в Москве Латипов высадил бойцов СВО после того, как они начали обсуждать теракт в «Крокус Сити Холле».

После высадки участников СВО на МКАД было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Позже МИД Киргизии сообщил, что уголовное дело в отношении Латипова было прекращено. Адвокат таксиста эту информацию не подтвердил.