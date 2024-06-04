Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 4 июня 2024Силовые структуры

Возбуждено дело после высадки на МКАД участников СВО таксистом

В Москве следователи возбудили дело после высадки участников СВО из такси

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как таксист высадил на МКАД участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело завели по статье 282 («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. И. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин должен отчитаться о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе этого уголовного дела.

3 июня стало известно, что в Москве таксист Аипбек Латипов высадил участников СВО на МКАД. Водитель рассказал, что бойцы были пьяны, кроме того, выбрали конечной точкой поездки адрес, находившийся в 100 километрах от места старта. Во время поездки они изменили способ оплаты на наличные. Тогда таксист сообщил пассажирам, что вынужден прекратить поездку.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после вердикта присяжных

      Девушка с последней стадией рака рассказала о незаметных симптомах болезни

      Возбуждено дело после высадки на МКАД участников СВО таксистом

      Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

      Южная Корея пообещала возобновить военные действия вдоль демаркационной линии

      Омбудсмен рассказала о судьбе потерявших обоих родителей после «Крокуса» детей

      Байден назвал Трампа осужденным преступником

      Назван самый модный цвет лета 2024 года

      Володин назвал самый быстрый способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше