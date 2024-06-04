Возбуждено дело после высадки на МКАД участников СВО таксистом

В Москве следователи возбудили дело после высадки участников СВО из такси

В Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как таксист высадил на МКАД участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело завели по статье 282 («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. И. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин должен отчитаться о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе этого уголовного дела.

3 июня стало известно, что в Москве таксист Аипбек Латипов высадил участников СВО на МКАД. Водитель рассказал, что бойцы были пьяны, кроме того, выбрали конечной точкой поездки адрес, находившийся в 100 километрах от места старта. Во время поездки они изменили способ оплаты на наличные. Тогда таксист сообщил пассажирам, что вынужден прекратить поездку.