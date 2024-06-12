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14:28, 12 июня 2024Спорт

Бывший футболист сборной России оценил перспективы Дзюбы в РПЛ

Дмитрий Сычев заявил, что Артем Дзюба еще поиграет в РПЛ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев оценил перспективы форварда Артема Дзюбы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам экс-игрока, россиянин еще поиграет в элитном дивизионе. «Он был очень полезен и эффективен на определенном этапе в "Локомотиве". Думаю, у него вполне хватает амбиций и сил, чтобы показать себя. Мотивированный Дзюба всегда опасен», — заявил Сычев.

Ранее о готовности Дзюбы выступать в РПЛ заявил главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. «Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему», — заявил специалист.

29 мая об уходе Дзюбы объявил московский «Локомотив». На данный момент 35-летний форвард является свободным агентом.

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      Алексей Гусев
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