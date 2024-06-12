Депутат Госдумы отказался поздравлять россиян с Днем России

Депутат Госдумы Матвеев отказался поздравлять россиян с Днем России

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что не согласен с идеей празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом, отказываясь поздравлять жителей страны, парламентарий написал в Telegram-канале.

«С 12 июня не поздравляю, праздником день развала великой страны, объявления России независимости от самой себя, не считаю. Два десятилетия власть мучается с нарративом этого праздника, пытаясь объяснить, что празднуем, и никак не может ничего придумать кроме общих фраз», — написал Матвеев.

Депутат призвал отменить празднование 12 июня и сделать главным национальным праздником День Победы, отмечающийся 9 мая.

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

В среду, 12 июня, в стране отмечается День России. Он объявлен выходным для тех, кто работает по пятидневному графику. Президент Владимир Путин в поздравлении отметил, что этот 12 июня граждане отмечают с уважением к своей стране.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также поздравил граждан с Днем России. Политик опубликовал видеоролик с картой, на которой в состав страны включена территория Украины.

Ранее в Госдуму вносили проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Об этом сообщал депутат нижней палаты Михаил Матвеев.