Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 12 июня 2024Наука и техника

«Ростех» показал станцию обнаружения ракет в Москве

«Ростех» показал авиационную станцию обнаружения ракет БКО на выставке в Москве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил станцию обнаружения ракет из состава авиационного бортового комплекса обороны (БКО) на международной выставке HeliRussia 2024 в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает «Интерфакс-АВН».

Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» показал на выставке два оптико-электронных блока из состава БКО, включая станцию предупреждения о ракетной атаке. Этот модуль обнаруживает атакующие вертолет ракеты. Также холдинг представил блок системы наведения, который обеспечивает сопровождение и наведение лазерного луча на атакующую ракету для создания помех и отклонения ее от цели.

Материалы по теме:
«Никто и не поверил, что такое возможно» Как бежавший из России конструктор начал строить самолеты и вертолеты для США
«Никто и не поверил, что такое возможно»Как бежавший из России конструктор начал строить самолеты и вертолеты для США
25 мая 2024
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

В мае стало известно, что холдинг «Швабе» разработал тепловизионную систему «Взгляд», которая позволяет управлять транспортом с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости.

В ноябре представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» рассказал, что БКО «Витебск», который защищает российские вертолеты от зенитных ракет, улучшат с учетом опыта специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии начали готовиться к возобновлению дипотношений с Россией. Посольства откроют после перерыва в 16 лет

      ООН назвала число погибших в секторе Газа детей

      В России предложили блокировать звонки из-за границы

      В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

      Фигуранта по делу Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

      В Киеве произошло несколько взрывов

      Умерла французская певица Арди

      На границе России и США допустили рост наряженности

      В Москве заочно арестовали служащую в ВСУ снайпершу из Грузии

      Во Франции объяснили провал партии Макрона на выборах в Европарламент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше