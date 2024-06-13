Экс-футболист сборной Португалии усомнился в пользе трансфера в ПСЖ для Сафонова

Мануэл Фернандеш усомнился в том, что трансфер в ПСЖ пойдет на пользу Сафонову

Бывший футболист сборной Португалии, а также «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш оценил возможный трансфер голкипера «горожан» Матвея Сафонова в парижский ПСЖ. Его слова приводит «Российская газета».

Игрок усомнился в пользе такого перехода для вратаря со спортивной точки зрения, так как голкипер, по его мнению, вряд ли сможет завоевать место в стартовом составе ПСЖ. «С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», — заявил Фернандеш.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.