Минобороны отчиталось о пуске ракет в ходе учений с тактическим ядерным оружием

МО: электронные ракетные пуски осуществлены в ходе второго этапа ядерных учений

Электронные ракетные пуски провели в ходе второго этапа учений с применением тактического ядерного оружия. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Задачу выполнил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа — он также отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район.

«Личный состав, задействованный в учении экипажей Военно-Морского Флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования», — отчитались в оборонном ведомстве.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил начался в России 11 июня. Как уточнили в военном министерстве, учения будут проведены совместно с Белоруссией — они пройдут для обеспечения суверенитета и территориальной целостности союзного государства. Во втором этапе участвует личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот (ВМФ).

В Кремле, объясняя причину учений, заявили, что они проводятся из-за напряженной обстановки на европейском континенте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проведение таких мероприятий нормальной практикой.

6 мая Генштаб России сообщил о начале подготовки к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия, как сообщалось, будут выполнены по поручению президента Владимира Путина.