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21:59, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Минцифры пообещало поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ

Глава Минцифры Шадаев пообещал поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Минцифры России окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов телеканала НТВ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), пообещал министр цифрового развития Максут Шадаев. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Шадаев также выразил соболезнования семье не выжившего оператора телеканала Валерия Кожина, а также пожелал здоровья и сил раненым.

Ранее НТВ заявил, что в Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. Сотрудников НТВ госпитализировали, они находились в коме.

Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ мог стать украинский беспилотник. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин, над спасением которого врачи работали несколько часов, не выжил. Ему было 46 лет.

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      Марина Совина
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