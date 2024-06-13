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22:30, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Москалькова обратилась в международные органы из-за атаки на журналистов НТВ

Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела ВСУ журналистов НТВ
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные органы в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) журналистов телеканала НТВ. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, она обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов, — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов.

Ранее телеканал НТВ заявил, что в Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. Сотрудников НТВ госпитализировали, они находились в коме.

Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ мог стать украинский беспилотник. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин, над спасением которого врачи работали несколько часов, не выжил. Ему было 46 лет.

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      Марина Совина
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