Москалькова обратилась в международные органы из-за атаки на журналистов НТВ

Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела ВСУ журналистов НТВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные органы в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) журналистов телеканала НТВ. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, она обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов, — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов.

Ранее телеканал НТВ заявил, что в Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. Сотрудников НТВ госпитализировали, они находились в коме.

Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ мог стать украинский беспилотник. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин, над спасением которого врачи работали несколько часов, не выжил. Ему было 46 лет.