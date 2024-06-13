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18:54, 13 июня 2024Россия

На Урале при аварии с вертолетом произошла путаница с пострадавшими

На Урале при жесткой посадке вертолета Robinson перепутали пострадавшую

Фото: Tony Hisgett / Wikimedia

На Урале при жесткой посадке вертолета Robinson R44 перепутали пострадавшую. Изначально сообщалось, что на борту находилась жена летчика, но ею оказалась другая женщина, пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, супруги летчика Анжелики Сагдутдиновой не было на борту. С пилотом Игорем Чистовским летела его знакомая — 40-летняя Эльнара Дворникова.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с места ЧП, она находится в реанимации.

Вертолет совершил жесткую посадку на Урале 12 июня недалеко от базы отдыха «Светофор». По предварительным данным, у пилота не было разрешения на полет, а после случившегося у него появилась частичная амнезия. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

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      Елена Торубарова
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