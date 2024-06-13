На Урале при аварии с вертолетом произошла путаница с пострадавшими

На Урале при жесткой посадке вертолета Robinson перепутали пострадавшую

На Урале при жесткой посадке вертолета Robinson R44 перепутали пострадавшую. Изначально сообщалось, что на борту находилась жена летчика, но ею оказалась другая женщина, пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, супруги летчика Анжелики Сагдутдиновой не было на борту. С пилотом Игорем Чистовским летела его знакомая — 40-летняя Эльнара Дворникова.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с места ЧП, она находится в реанимации.

Вертолет совершил жесткую посадку на Урале 12 июня недалеко от базы отдыха «Светофор». По предварительным данным, у пилота не было разрешения на полет, а после случившегося у него появилась частичная амнезия. По факту ЧП возбудили уголовное дело.