На Урале при аварии с вертолетом произошла путаница с пострадавшими

На Урале при жесткой посадке вертолета Robinson R44 перепутали пострадавшую. Изначально сообщалось, что на борту находилась жена летчика, но ею оказалась другая женщина, пишет Telegram-канал 112.
По данным канала, супруги летчика Анжелики Сагдутдиновой не было на борту. С пилотом Игорем Чистовским летела его знакомая — 40-летняя Эльнара Дворникова.
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с места ЧП, она находится в реанимации.
Вертолет совершил жесткую посадку на Урале 12 июня недалеко от базы отдыха «Светофор». По предварительным данным, у пилота не было разрешения на полет, а после случившегося у него появилась частичная амнезия. По факту ЧП возбудили уголовное дело.