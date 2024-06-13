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11:45, 13 июня 2024Спорт

Навка оценила безопасность участия в своем ледовом шоу для Валиевой

Навка заявила, что участие в ее ледовом шоу безопасно для отстраненной Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила безопасность участия в своем ледовом шоу «Руслан и Людмила» для российской фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной за допинг. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, в выступлении спортсменки в шоу нет никаких рисков. «Мы соответствуем всем правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и российским правилам. С ней работает штат юристов в ее команде, которые занимаются всеми вопросами, касающимися ее выступления», — заявила Навка.

4 июня стало известно, что Валиева 22 июля примет участие в шоу Навки. Это станет ее первым выходом на лед после дисквалификации.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

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      Алексей Гусев
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