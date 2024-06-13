Названа самая технологичная в России платформа для заключения сделок на финансовых рынках

Аксаков: SberCIB Terminal является самой технологичной в России платформой

Система SberCIB Terminal является самой технологичной в России платформой для заключения сделок на финансовых рынках. Такое мнение на фоне введения новых американских санкций в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Валютный рынок обеспечивается или обслуживается технологичными системами, и сберовская система — она, может быть, самая технологичная у нас в стране, и поэтому подавляющее большинство участников рынка, многие банки работают через эту сберовскую платформу», — рассказал он.

При этом Аксаков отметил, что востребованность данной системы со временем будет лишь возрастать.

Парламентарий также высказался относительно американских санкций, которые накануне были введены против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Аксаков отметил, что его удивляют решения Вашингтона. При этом, подчеркнул он, ограничения не окажут серьезного влияния, потому что часть валютного рынка работает вне биржи. Депутат выразил. уверенность в том, что данный рынок в настоящее время включится более активно, в том числе платформа, используемая Банком России.

12 июня Министерство финансов США ввело санкции против Мосбиржи и НКЦ. Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.

Вскоре после этого на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в регуляторе пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным, но подчеркнули, что структура торговли на внутреннем валютном рынке изменится.

Позднее к введенным США ограничениям в отношении Московской биржи присоединилась Великобритания.