Пригожин пострадал из-за разборок Киркорова и Успенской

Добровинский: Пригожину не удалось помирить Киркорова и Успенскую

Продюсер Иосиф Пригожин пострадал из-за разборок между исполнителем Филиппом Киркоровым и его коллегой Любовью Успенской. Об этом пишет KP.RU.

По словам адвоката Александра Добровинского, медиаменеджер попытался примирить коллег, но у него не получилось. Он отметил, что Киркоров «очень миролюбивый человек», добавив, что артист отозвал бы иск, если Успенская извинится. «Но, видимо, очень нужен пиар — поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор. Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно», — добавил Добровинский.

Ранее сообщалось, что суд между Киркоровым и Успенской отложили с расчетом на примирение артистов.

До этого Киркоров заявил, что отдаст деньги на благотворительность, если выиграет суд против Успенской. Певец также подчеркнул, что в судебных разбирательствах с артисткой его интересует только справедливость, а не деньги.