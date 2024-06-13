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07:30, 13 июня 2024Спорт

Россиянам старше 50 лет посоветовали топ-3 упражнения для сжигания жира

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Россиянам старше 50 лет посоветовали топ-3 упражнения, которые помогут держать мышцы в тонусе и сжигать жир. Они перечислены в материале Men Today.

Одним из лучших вариантов быстрых тренировок авторы назвали комплекс из приседаний, выпадов и отжиманий. «Эти упражнения помогут привести мышцы в тонус и сжечь жир, задействовав основные группы мышц тела и увеличив частоту сердечных сокращений», — отмечается в материале.

Предложено выполнять по 10-15 приседаний и отжиманий, а также 10-15 выпадов в каждую сторону. Если делать классические отжимания сложно, можно выполнять их с колен.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями он назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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      Дарья Коршунова
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