Шансы иностранных акционеров Мосбиржи на выход из ее капитала оценили

Юрист Бойко: иностранные акционеры не смогут продать акции Мосбиржи

Иностранным акционерам, владеющим в совокупности примерно 16 процентами уставного капитала подпавшей под американские санкции Московской биржи, будет сложно выйти из него из-за контрасанкционного регулирования. Шансы западных организаций продать свои доли в беседе с РИА Новости оценил юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» (NSP) Глеб Бойко.

Отмечается, что сейчас в уставном капитале биржи есть три крупных западный инвестора: ЕБРР с долей 5,3 процента, а также американские инвесткомпании State Street Bank & Trust Company (5,3 процента) и The Capital Group Companies, Inc. (5,2 процент). В то же время Минфин США, заявивший о введении санкций в отношении Мосбиржи и ее «дочек» — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), назвал 13 августа крайним сроком для сворачивания операций с ними.

Бойко напомнил, что согласно президентскому указу российским резидентам нельзя приобретать акции «недружественных иностранных лиц» без одобрения правительственной комиссии. Поскольку отдельные разрешения потребуются на проведение расчетов с данными лицами, продать свои пакеты они не смогут, считает эксперт.

Ранее у компаний, заявлявших в 2022 году о намерении уйти из России, увидели «заметную смену настроений». По данным FInancial Times, западный бизнес объясняет решение продолжить работу в РФ ростом потребительской активности в стране, а также тем, что, с учетом необходимости сделать скидку на активы и заплатить 15-процентный «налог на выезд», там все труднее находить покупателей активов, приемлемых для всех сторон.