Трамп возмутился из-за российских военных кораблей у Кубы

Трамп: прибытие российских военных кораблей на Кубу немыслимо

Экс-президент США Дональд Трамп немыслимым прибытие в порт Гаваны кораблей Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — возмутился Трамп после встречи с законодателями-республиканцами из обеих палат Конгресса США в Вашингтоне.

Ранее в порт кубинской столицы зашла эскадра из атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России «Казань», фрегата «Адмирал Горшков» и спасательного буксира «Николай Чикер». С российского фрегата были произведены залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.

На этом фоне в Вашингтоне заявили, что наблюдают за российскими военными кораблями в Карибском бассейне, и направили на Кубу подлодку USS Helena.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не видит никаких поводов для беспокойства из-за учений Военно-морского флота (ВМФ) на Кубе. Он подчеркнул, что военные учения — это нормальная практика в самых разных регионах мира.