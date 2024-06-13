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17:36, 13 июня 2024Бывший СССР

В МИД Белоруссии назвали недальновидными слова Пашиняна о Лукашенко

Представитель МИД Белоруссии назвал недальновидными слова Пашиняна о Лукашенко
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Словами о президенте Белоруссии Лукашенко и исключении Минска из ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается отвлечь внимание от внутренних проблем страны. Недальновидной позицию Еревана назвал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция», — сказал он.

Представитель министерства подчеркнул, что Минск и Ереван связывают давние дружеские отношения и общая история, и Белоруссия не собирается ухудшать эти отношения. Он также напомнил, что представителя армянского посольства вызвали в белорусский МИД для разъяснений.

13 июня премьер-министр Армении потребовал исключения Белоруссии из ОДКБ. Причиной этого, по словам Пашиняна, стали высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко во время визита в Баку

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      Александр Курбатов
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