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12:24, 13 июня 2024Россия

В России подвели итоги контрнаступления ВСУ в Харьковской области

Политолог Марков: контрнаступление ВСУ в Харьковской области провалислось

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Липцы и Волчанск в Харьковской области провалилось. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, попытка контрнаступления ВСУ была необходима Украине в пропагандистских целях. «Это контрнаступление было очень локальным по целям — создать на конференции в Швейцарии впечатление, что армия Украины не только отступает, но и наступает», — заявил Марков.

Однако политолог заметил, что в районе обоих населенных пунктов Харьковской области российские войска имеют успехи, следовательно, контрнаступление ВСУ провалилось. «Ночью армия России взяла в Волчанске важный укрепрайон Агрегатный Завод (...) В Липцы тоже у армии России успехи. А из Липцы можно артиллерией обстреливать военные объекты в городе Харьков», — подвел итоги Марков.

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Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. Так, 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

Также, как сообщалось ранее, Россия нанесла удар по пяти бригадам ВСУ и теробороны в Харьковской области.

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