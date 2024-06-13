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12:34, 13 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали напряженной ситуацию на краматорском направлении

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на краматорском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ситуация для украинских войск на краматорском направлении напряженная. Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

По данным украинского Генерального штаба, на указанном направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. «Ситуация напряженная», — оценили обстановку на этом участке фронта в Генштабе ВСУ.

11 июня украинский Генеральный штаб заявил, что наиболее напряженная ситуация сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Как отмечалось, на харьковском направлении ВСУ принимали меры по усилению оборонных позиций и рубежей.

10 июня Минобороны сообщило о занятии силами России Старомайорского. Установить контроль над селом смогли военнослужащие группировки войск «Восток».

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      Кристина Есикова
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