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16:14, 13 июня 2024Спорт

Вяльбе оценила призыв Украины к отстранению трех россиянок от ОИ

Вяльбе назвала нелюдями украинцев, призвавших отстранить трех россиянок от ОИ
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила призыв украинских спортивных чиновников к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой отстранить трех россиянок от участия в Олимпийских играх-2024 (ОИ). Ее слова приводит РИА Новости.

«Это идиоты и просто нелюди», — заявила Вяльбе. Она добавила, что больше ничего по этому поводу комментировать не будет.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо в МОК. Они выступили против участия в турнире трех представительниц сборной России по борьбе — Динары Кудаевой, Натальи Малышевой и Ольги Хорошавцевой.

Причиной назывался пост Кудаевой в соцсетях об отце, который не вернулся из зоны СВО. Спортсменка назвала его героем, а партнерши по команде поддержали ее.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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