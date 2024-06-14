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09:19, 14 июня 2024Спорт

Дасаев оценил возможный переход Сафонова в ПСЖ

Дасаев заявил, что Сафонову стоит перейти в ПСЖ, если он готов к конкуренции
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в парижский ПСЖ. Его слова приводит «Чемпионат».

Экс-игрок вспомнил, что переходил в «Севилью», зная, что будет первым номером. «А ехать на вторые роли, сидеть на лавке нет смысла. Лучше здесь постоянно играть», — отметил Дасаев.

Он добавил, что видит смысл в переходе Сафонова только в том случае, если он готов к конкуренции с основным голкипером парижан Джанлуиджи Доннарумой. «Если он уверен, что заиграет и переплюнет Доннарумму, пускай прогрессирует и двигается вперед», — отметил бывший вратарь.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

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      Алексей Гусев
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