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16:44, 14 июня 2024Бывший СССР

Названы последствия отказа Украины от мирного предложения Путина

Политолог Жарихин: отказ Украины от мира чреват изменением позиций России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Отказ Украины от нового мирного предложения, с которым выступил президент России Владимир Путин, чреват изменением позиций России на фронте, предположил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Возможные последствия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Путин, собственно, ответил, что будет, если они не примут план. Предложение дано при том положении на фронтах, которые зафиксированы сейчас, в настоящий момент, но так как явно тенденции к тому, что Россия наступает и не собирается прекращать, нежелание сейчас обсуждать предложение приведет только к тому, что позиции России, и Путин об этом сказал, будут меняться вместе с продвижением линии фронта», — сказал политолог.

Владимир Путин во время выступления в МИД огласил условия, на которых Москва готова прекратить специальную военную операцию. По его словам, для этого Украина должна вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Статус этих регионов, а также Крыма должен быть зафиксирован в международных договорах. Также политик настаивает на внеблоковом, безъядерном и нейтральном статусе соседнего государства.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в социальной сети X пост, в котором отверг условия Москвы, заявив о том, что ничего нового в них нет. Официальных заявлений от украинской стороны на момент публикации не поступало.

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