Синоптик призвал строить дороги по-новому из-за мегаливней

Синоптик Шувалов призвал пересмотреть строительные нормы из-за сильных ливней

Из-за залповых ливней, которые в последнее время приходят все чаще и чаще, следует пересмотреть строительные нормы. Об этом у себя в Telegram-канале заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, прошедшие в начале июня ливни бьют «все мыслимые и немыслимые рекорды» и наглядно показывают, что ливневки просто не рассчитаны на такие водопады. Синоптик при этом уверен, что в обозримом будущем повторение, а тем более усиление подобных залповых ливней неизбежно. Он призвал опережать климатические изменения и адаптироваться к ним, а не ждать «вселенского потопа».

Ранее стало известно, что в Москве в четверг, 13 июня, за шесть часов выпало более месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня для автомобильного движения перекрыли часть дорог. На открытом участке Филевской линии метрополитена между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» останавливали движение поездов из-за воды, которая добралась до рельсов, а некоторые москвичи решили поплыть по лужам.