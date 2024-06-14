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07:03, 14 июня 2024Бывший СССР

В России назвали риском для Армении каждый день Пашиняна у власти

Депутат Затулин назвал риском для Армении каждый день Пашиняна у власти
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Каждый день премьер-министра Армении Никола Пашиняна у власти является риском для страны и отношений с Россией, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с «Лентой.ру» он выразил мнение, что армянский лидер всегда вдохновлялся идеей поворота на Запад.

Депутат Затулин назвал Пашиняна врагом отношений с Россией

В среду, 12 июня, в ходе дебатов в парламенте Пашинян обозвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пузырем и заявил о том, что собирается выйти из нее, напомнил депутат. Подобное заявление не должно являться для России чем-то неожиданным, так как политик открыто идет этим курсом с 2022 года, сказал Затулин.

«На самом деле, как я понимаю, он вдохновлялся идеей поворота на Запад с момента прихода к власти, хотя до поры до времени в силу обстоятельств вынужден был маскировать это. Но люди, которые знакомы на самом деле с господином Пашиняном и с его жизнью хорошо знают, что он всегда высказывался против отношений с Россией, за вывод российской базы из Гюмри, за выход из ОДКБ и, вообще, за то, чтобы переформатировать сознание армянского народа», — высказался парламентарий.

То есть мы сталкиваемся в данном случае с целостным видением человека, который является врагом прошлого российско-армянских отношений и врагом будущего этих отношений

Константин Затулиндепутат Госдумы

Заявление о выходе из ОДКБ укладывается в общую линию, отметил он, указав, что уже произошла приостановка финансирования организации со стороны Армении. Кроме того, в стране сворачивают присутствие российских пограничников.

В тот же день, когда Пашинян заявил о том, что собирается выйти из ОДКБ, в Ереване состоялось подписание документа о стратегическом партнерстве Армении и США, сообщил Затулин.

Мне кажется, что не надо к гадалке ходить и проводить какие-то дополнительные изыскания, чтобы понять, что каждый день пребывания господина Пашиняна у власти сегодня является риском для дальнейшего будущего не только наших отношений с Арменией, но и для Армении вообще

Константин Затулиндепутат Госдумы

Депутат Затулин призвал реагировать на действия Пашиняна

По мнению собеседника «Ленты.ру», Пашинян ведет себя дерзко, считая, что Россия, вовлеченная в конфронтацию с Западом, ничего не сможет этому противопоставить.

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«Вчера, например, светошумовые гранаты, всякого рода другие способы были употреблены полицейскими в Армении для того, чтобы давить протест в центре Еревана. Около 100 человек обратились за медицинской помощью. Хотел бы спросить: долго будем не замечать все это? Речь не идет о том, что мы кого-то свергаем или кого-то назначаем, но речь идет об элементарном уважении демократических норм», — поинтересовался депутат.

Так долго мы будем этого не замечать? Одной рукой господин Пашинян заявляет, что ОДКБ является пузырем и он собирается из него выйти, а второй [передает] поздравления по случаю дня России

Константин Затулиндепутат Госдумы

Пашинян заявил о заморозке Арменией участия в ОДКБ в феврале 2024 года. Он обвинил организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахской проблемы.

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      Варвара Кошечкина
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