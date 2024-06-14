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15:31, 14 июня 2024Забота о себе

Трудоголиков предупредили о повышенных рисках деменции

Невролог Черемухин предупредил, что трудоголики рискуют столкнуться с деменцией

Фото: Unsplash

Трудоголики, и люди, которые много работают, рискуют столкнуться с деменцией, предупредил невролог сети пансионатов для пожилых «Теплые Беседы» Андрей Черемухин. Причины, по которым возникает повышенный риск развития старческого слабоумия, доктор объяснил «Ленте.ру».

По словам врача, около 70 процентов россиян пребывают в постоянном состоянии стресса. Из-за нервного напряжения часто болит голова, случаются панические приступы. В большинстве случаев такие стрессы вызывает переработка, и многие трудоголики сталкиваются с проблемами с памятью и концентрацией внимания. При этом переживания разрушают здоровые клетки мозга, делая его уязвимым, объяснил Черемухин.

Негативные последствия от постоянных переработок наступает не сразу, а через десятки лет, уточнил специалист. Помимо деменции, они также повышают риск развития инсульта, добавил невролог.

в 45
процентах

случаев после инсультов развивается деменция

«Граница между работой и отдыхом должна строго соблюдаться. Норма рабочего дня — 35-40 часов в неделю, не более восьми часов в день. Не стоит пренебрегать ежегодным отпуском — отсутствие регулярного отдыха увеличивает вероятность сердечного приступа на 50 процентов у женщин и на 32 процента у мужчин», — заключил Черемухин.

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