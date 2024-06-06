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15:28, 6 июня 2024Забота о себе

Раскрыт простой способ сохранить ясный ум до глубокой старости

Невролог Рестак: чтение художественных книг помогает замедлить развитие деменции

Фото: Matt Bennett / Unsplash

Чтение художественной литературы помогает до глубокой старости сохранить ясный ум, считает врач-невролог Ричард Рестак. Простой способ замедлить развитие старческого слабоумия он раскрыл в книге «Как предотвратить деменцию», пишет HuffPost.

Рестак объяснил, что каждый человек в течение жизни накапливает запас знаний. Если этот интеллектуальный резерв большой, то утрата его части не будет иметь разрушительных последствий, по крайней мере в ближайшей перспективе. «Теория когнитивного резерва предполагает, что чем больше ваш "умственный капитал", тем дольше мозг будет сопротивляться деменции», — уточнил он.

Врач полагает, что начать накапливать умственный капитал можно в любом возрасте и самый надежный помощник в этом — книги. «Чтение оказывает сильнейшее воздействие на память, как эпизодическую, так и рабочую», — отметил Рестак. Он подчеркнул, что эффективнее всего читать художественную литературу, так как в отличие от научной, она требует полного погружения, запоминания деталей сюжета и включение фантазии и аналитических способностей.

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      Екатерина Улитина
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