Суд вернул Успенской иск к Киркорову на миллионы рублей

Басманный суд Москвы вернул Успенской иск к Киркорову на десять миллионов рублей

Басманный суд Москвы вернул российской певице Любови Успенской ее иск к коллеге, певцу Филиппу Киркорову, на десять миллионов рублей. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Дело возвращено заявителю. Неподсудно данному суду», — говорится на сайте. В претензии сторона Успенской требовала от артиста публично опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности фразы, относящиеся к ней. Речь идет о словах Киркорова в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, в которых он заявлял, что исполнительница «выклянчивала у него шмотки и подарки», а также называл ее попрошайкой.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин пострадал из-за разборок между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. По словам адвоката Александра Добровинского, медиаменеджер попытался примирить коллег, но у него не получилось.

В декабре Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Позже Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.