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10:41, 14 июня 2024Бывший СССР

Зеленского уличили в попытках найти виноватых в своих провалах по саммиту в Швейцарии

Economist: Зеленский искал виноватых в своих провалах из-за саммита по Украине

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский искал виноватых в своих провалах при подготовке саммита по Украине в Швейцарии. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

«[Зеленский] "слишком нервничал" и искал козлов отпущения, чтобы скрыть ошибки», — уличил главу государства один из бывших членов правительства Украины. Собеседник издания добавил, что «дипломатия не предназначена для развлечения», подчеркнув необходимость серьезного подхода к решению таких вопросов.

Другой украинский чиновник также отметил, что первые проблемы саммита в Швейцарии появились именно из-за «максимализма Зеленского».

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Ранее в Германии назвали швейцарский саммит по Украине провалом НАТО. Соответствующее заявление сделала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен. Она обратила внимание на сокращение числа стран-участниц саммита, а также подчеркнула необходимость присутствия на нем России.

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      Екатерина Грищенко
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