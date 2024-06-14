Зеленского уличили в попытках найти виноватых в своих провалах по саммиту в Швейцарии

Economist: Зеленский искал виноватых в своих провалах из-за саммита по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский искал виноватых в своих провалах при подготовке саммита по Украине в Швейцарии. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

«[Зеленский] "слишком нервничал" и искал козлов отпущения, чтобы скрыть ошибки», — уличил главу государства один из бывших членов правительства Украины. Собеседник издания добавил, что «дипломатия не предназначена для развлечения», подчеркнув необходимость серьезного подхода к решению таких вопросов.

Другой украинский чиновник также отметил, что первые проблемы саммита в Швейцарии появились именно из-за «максимализма Зеленского».

Ранее в Германии назвали швейцарский саммит по Украине провалом НАТО. Соответствующее заявление сделала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен. Она обратила внимание на сокращение числа стран-участниц саммита, а также подчеркнула необходимость присутствия на нем России.