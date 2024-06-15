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10:17, 15 июня 2024Спорт

Сафонов прокомментировал переход в ПСЖ

Сафонов после перехода в ПСЖ заявил, что счастлив

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов прокомментировал переход в парижский ПСЖ. Его слова приводит сайт французского клуба.

«Сейчас я счастлив, ПСЖ — это большая команда, когда такой клуб приглашает тебя, отказаться просто невозможно. Это большой шанс для меня, я хочу прогрессировать», — заявил Сафонов, добавив, что с нетерпением ждет начала тренировок с новой командой.

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14 ноября 2021

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

Голкипер перешел в ПСЖ из «Краснодара». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в 30 матчах, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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      Алексей Гусев
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