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23:19, 16 июня 2024Мир

Йеменские хуситы заявили об атаке на американский эсминец

Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире Al Masirah, пишет ТАСС.

Также хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам — Captain Paris и Happy Condor. Сариа сообщил, что эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря.

По его словам, нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами. Он также находился в Красном море. А танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor был подвергнут ударам БПЛА в Аравийском море, добавил Сариа.

Ранее хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно в Аденском заливе. В результате атаки начался пожар, один человек пострадал. Позднее сообщалось, что сухогруз затонул, а его экипаж был эвакуирован.

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      Марина Совина
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