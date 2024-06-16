Йеменские хуситы заявили об атаке на американский эсминец

Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире Al Masirah, пишет ТАСС.

Также хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам — Captain Paris и Happy Condor. Сариа сообщил, что эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря.

По его словам, нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами. Он также находился в Красном море. А танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor был подвергнут ударам БПЛА в Аравийском море, добавил Сариа.

Ранее хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно в Аденском заливе. В результате атаки начался пожар, один человек пострадал. Позднее сообщалось, что сухогруз затонул, а его экипаж был эвакуирован.