Польский наемник впал в истерику в зоне СВО. Он попал под обстрел ВС России

Опубликованы кадры истерики польского наемника под обстрелом ВС РФ

Польский наемник, служащий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под обстрел российскими войсками и впал в истерику. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

Инцидент произошел на одном из направлений специальной военной операции (СВО) на Украине. Иностранный военнослужащий пробирался через лесной массив с оружием на руках. На кадрах можно увидеть, как польский боец бежал по колено в воде, перепрыгивая через поваленные деревья и сломанные ветки. Его передвижение со спины снимал другой военнослужащий, следующий за ним по пятам.

Бойцы, служащие на стороне ВСУ, оказались под мощным обстрелом со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ) и пытались спастись. В момент продвижения по лесу рядом с ними произошел взрыв. После того как один из снарядов разорвался в метре от иностранного наемника, тот выкрикнул ругательство на польском языке и побежал искать укрытие.

«Польский наемник ощутил все прелести боевых действий в зоне СВО», — говорится в подписи к видеозаписи.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

По неподтвержденным данным, на видео запечатлена группа украинских военных из 137-го отдельного батальона морской пехоты. Отмечалось, что бойцы ВСУ попали под минометный удар Российской армии на левобережье Днепра.

Российский военный притворился бойцом ВСУ и ликвидировал иностранных наемников

В начала июня командир разведгруппы спецназа «Ахмат» рассказал, что ему удалось ликвидировать нескольких иностранных наемников. Боец с позывным Добряк отметил, что притворился украинским военнослужащим, благодаря чему смог уничтожить трех военных из Грузии.

По его словам, вместе с сослуживцами он обнаружил украинский опорный пункт, на котором не было военных из-за ротации. Боец «Ахмата» отметил, что спустя время к ним подошли люди, похожие на «товарищей-чеченцев», после чего между ними завязался диалог. Он добавил, что в ходе разговора увидел украинский флаг на груди одного из подошедших солдат и скомандовал товарищам открыть огонь. В результате все трое наемников оказались ликвидированы.

Фото: Handout / Reuters

Ранее Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины

12 июня министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, а также по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ. Кроме того, армия России успешно поразила места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также склады боеприпасов и взрывчатых веществ.

При этом несколькими днями ранее российские военные поразили другую базу иностранных наемников. Тогда под ударом также оказались операторы украинских беспилотников из элитного отряда «Птахи Мадяра».