Польский наемник, служащий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под обстрел российскими войсками и впал в истерику. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал «Военное дело».
Инцидент произошел на одном из направлений специальной военной операции (СВО) на Украине. Иностранный военнослужащий пробирался через лесной массив с оружием на руках. На кадрах можно увидеть, как польский боец бежал по колено в воде, перепрыгивая через поваленные деревья и сломанные ветки. Его передвижение со спины снимал другой военнослужащий, следующий за ним по пятам.
Бойцы, служащие на стороне ВСУ, оказались под мощным обстрелом со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ) и пытались спастись. В момент продвижения по лесу рядом с ними произошел взрыв. После того как один из снарядов разорвался в метре от иностранного наемника, тот выкрикнул ругательство на польском языке и побежал искать укрытие.
«Польский наемник ощутил все прелести боевых действий в зоне СВО», — говорится в подписи к видеозаписи.
По неподтвержденным данным, на видео запечатлена группа украинских военных из 137-го отдельного батальона морской пехоты. Отмечалось, что бойцы ВСУ попали под минометный удар Российской армии на левобережье Днепра.
Российский военный притворился бойцом ВСУ и ликвидировал иностранных наемников
В начала июня командир разведгруппы спецназа «Ахмат» рассказал, что ему удалось ликвидировать нескольких иностранных наемников. Боец с позывным Добряк отметил, что притворился украинским военнослужащим, благодаря чему смог уничтожить трех военных из Грузии.
По его словам, вместе с сослуживцами он обнаружил украинский опорный пункт, на котором не было военных из-за ротации. Боец «Ахмата» отметил, что спустя время к ним подошли люди, похожие на «товарищей-чеченцев», после чего между ними завязался диалог. Он добавил, что в ходе разговора увидел украинский флаг на груди одного из подошедших солдат и скомандовал товарищам открыть огонь. В результате все трое наемников оказались ликвидированы.
Ранее Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12 июня министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, а также по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ. Кроме того, армия России успешно поразила места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также склады боеприпасов и взрывчатых веществ.
При этом несколькими днями ранее российские военные поразили другую базу иностранных наемников. Тогда под ударом также оказались операторы украинских беспилотников из элитного отряда «Птахи Мадяра».