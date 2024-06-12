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16:24, 12 июня 2024Россия

Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Уничтожены самолеты и база иностранных наемников

МО: ВС РФ ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ

Фото: РИА Новости

Утром в среду, 12 июня, российские войска нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Министерства обороны, атака была произведена с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В этот же день Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также склады боеприпасов и взрывчатых веществ.

Все назначенные объекты поражены

Министерство обороны России

Кроме того, оборонное ведомство доложило, что сбиты девять ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда «Ольха» и 61 дрон.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Днем ранее Российская армия ударила по украинским Су-27 и Су-25

11 июня Минобороны России сообщило об ударах по украинским сверхзвуковому тяжелому истребителю Су-27 и штурмовику Су-25.
Самолеты воздушных сил Украины находились на аэродромах.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры удара ракетного комплекса «Искандер» по аэродрому в городе Миргород Полтавской области. Он отметил, что таким образом удалось поразить базировавшиеся там Су-27. По информации журналиста, один из бортов восстановлению не принадлежит и «превращен в решето», еще два самолета будут долго восстанавливать.

Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российские военные не наносят удары по социальным объектам, жилым кварталам и мирным людям. «Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — говорил он.

Представитель Кремля говорил, что удары наносятся по тем объектам, которые прямо или косвенно имеют отношение к украинскому военному потенциалу. Он также называл это последствиями нежелания украинских властей «выходить на переговоры».

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